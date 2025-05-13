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13 мая, 14:54

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Специалист Воронин: при дожде сцепление самоката с дорогой значительно снижается

Специалист объяснил, почему нельзя ездить на электросамокате в дождь

Фото: 123RF/petrunina

Во время дождя нельзя кататься на электросамокате, потому что его сцепление с дорожным покрытием значительно снижается, из-за чего самокат может хуже тормозить и это приведет к травмам и авариям, объяснил замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин в беседе с RT.

Воронин обратил внимание, что при неблагоприятных погодных условиях самокат, у которого нарушена герметичность аккумуляторного отсека, может выйти из строя. Такая ситуация представляет опасность как для пользователя СИМ, так и для пешеходов.

Помимо этого, в дождь снижается видимость, что может стать причиной ДТП с участием пешеходов и автомобилей, предупредил эксперт.

Между тем в РФ предложили ограничить максимальное количество самокатов на улицах городов. Ожидается, что ограничение количества самокатов поможет не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить порядок в городе, в том числе на тротуарах.

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