Операторы кикшеринга выписали россиянам более 26 тыс штрафов с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Операторы кикшеринга "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" выписали пользователям более 26 тысяч штрафов с начала сезона проката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сервисов.

"Сервисы кикшеринга отслеживают нарушителей правил безопасных поездок и напоминают об ответственности за несоблюдение ПДД", – говорится в сообщении.

С начала текущего сезона операторы выписали в четыре раза больше штрафов, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, выросло количество блокировок пользователей.

Ограничения наложили на примерно 190 тысяч аккаунтов. В основном пользователей блокировали за передачу управления устройствами детям и подросткам.

"Поездки детей сервисы выявляют как благодаря обращениям в поддержку с фото- и видеодоказательствами, так и за счет собственных технических решений: данных сотовых операторов, банковских сервисов, интеграции с Mos ID", – уточнили сервисы.

По данным операторов, рост штрафов связан с существенным увеличением количества поездок на арендованных СИМ, а также с улучшением методов обнаружения нарушителей.

Наиболее частым нарушением является неправильная парковка самокатов в неположенных местах. Также пользователи нарушили правила, не спешиваясь на пешеходных переходах и используя один самокат для езды вдвоем.

Помимо этого, сервисы могут накладывать штрафы за езду в неположенном месте, порчу самокатов и передачу управления ими детям и подросткам. Нарушения фиксируются городскими камерами, командами операторов, представителями полиции и горожанами, которые впоследствии передают данные в сервисы кикшеринга.

"Каждая поездка на самокате в сервисах отслеживается, поэтому при наличии фото- или видеодоказательства нарушения аккаунт будет идентифицирован. Штраф, согласно офертам сервисов, выплачивает нарушитель или, если он несовершеннолетний, – его родители", – добавили операторы.

Между тем "Яндекс" предложил ограничить максимальное количество самокатов на улицах городов. Ожидается, что ограничение количества самокатов поможет не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить порядок в городе, в том числе на тротуарах.