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12 апреля, 09:15

Транспорт

Москвичи смогут оплачивать проезд по биометрии на всех турникетах метро в 2025 году

Москвичи смогут оплачивать проезд по биометрии на всех турникетах метро в 2025 году

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Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте в 2025 году, а до 2026-го ее планируют внедрить на МЦД. Там, где эта система уже работает, сокращаются очереди, а пассажиры тратят меньше времени.

Для оплаты проезда новейшим способом нужно подойти к турникету и посмотреть в камеру. После этого система распознает лицо, сравнивает его с биометрическими данными, которые хранятся в базе, и пропускает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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