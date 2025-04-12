Москвичи смогут оплачивать проезд по биометрии на всех турникетах метро в 2025 году

Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте в 2025 году, а до 2026-го ее планируют внедрить на МЦД. Там, где эта система уже работает, сокращаются очереди, а пассажиры тратят меньше времени.

Для оплаты проезда новейшим способом нужно подойти к турникету и посмотреть в камеру. После этого система распознает лицо, сравнивает его с биометрическими данными, которые хранятся в базе, и пропускает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.