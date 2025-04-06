Схема движения электросудов изменится в период закрытия моста "Багратион"

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Суда первого регулярного речного электротранспорта с 7 до 26 апреля будут останавливаться на причалах Сити — Багратион и Сити — Центральный при движении в обоих направлениях из-за технического обследования моста "Багратион". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"На время ремонта моста "Багратион” ближайшие причалы будут выполнять функцию переправ. Мы развиваем водный электротранспорт по поручению Сергея Собянина", – рассказал он.

У владельцев билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней такие поездки включены в абонемент. Кроме того, на время закрытия моста горожане могут пользоваться станциями Филевской линии метро, Московского центрального кольца, четвертого Московского центрального диаметра, а также автобусными маршрутами М2, М7, Т34, № 157, 239, 240, 297, 474 и 622.

Ранее временные изменения в расписании движения поездов на МЦД-2 введены в позднее вечернее время. Они действуют до 30 апреля по пятницам и субботам. Это связано с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.

