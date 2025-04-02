Расписание поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в апреле

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Ряд пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-2 будет следовать по измененному расписанию в апреле. Об этом предупреждает пресс-служба МЖД.

Изменения будут связаны со строительством двухпутного путепровода на перегоне Москва-Рижская – Подмосковная, пояснили в компании. Постройка является частью проекта по развитию городской дорожной сети и будет соединять улицы Добролюбова и Складочную. Длина балочной металлической конструкции путепровода составит 41 метр.

В частности, технологические окна будут организованы с 22:45 4 апреля до 05:25 5 апреля, а также в те же часы 5–6, 11–13, 18–20 и 25–27 апреля. В эти дни будут проводиться работы по возведению подпорной стены с использованием буронабивных свай.

Также в указанные периоды движение поездов по второму главному пути будет временно приостановлено, а 8–9 апреля с 01:10 до 05:10 – по обоим путям. Пропуск составов будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме.

В связи с этим у некоторых поездов, включая МЦД-2, изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Часть электричек второго маршрута Московских центральных диаметров, движущихся со стороны Нахабина, будет курсировать до/от Стрешнева, а из Подольска – до/от Курского вокзала. Еще часть выведут из графика.

Вместе с тем движение поездов изменится и на МЦД-3 с 1 по 11 апреля. На Казанском направлении будут частично увеличены интервалы движения: с начала движения до 07:30 – до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут.

На Ленинградском направлении интервалы движения после 23:00 будут частично увеличены до 20 минут. На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов.

