График движения поездов на МЦД-2 изменится до конца апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Временные изменения в расписании движения поездов на МЦД-2 в позднее вечернее время будут действовать с 5 по 30 апреля по пятницам и субботам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В департаменте строительства и ОАО "РЖД" уточнили, что это связано с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.

С 22:45 до 05:45 поезда на станциях Гражданская и Дмитровская будут следовать по пути на Нахабино в обе стороны. На участке от Курской до Стрешнева после 22:30 интервалы движения увеличатся до одного часа. На Рижском направлении после 21:00 часть поездов со стороны Нахабина пойдет укороченными маршрутами до Стрешнева с интервалами 18 минут после 21:00 и 30 минут – после 23:00. На Курском направлении после 21:00 часть поездов со стороны Подольска будет ходить до станции Курская укороченными маршрутами с увеличенными интервалами.

Строительство нового путепровода в будущем улучшит транспортную доступность для жителей Бутырского, Савеловского, Тимирязевского и Останкинского районов, а также Марфина и Марьиной Рощи.

Ранее сообщалось, что до 11 апреля изменено расписание движения поездов на МЦД-3. На Казанском направлении частично увеличены интервалы движения: с начала движения до 07:30 – до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут. На Ленинградском направлении интервалы движения после 23:00 частично увеличены до 20 минут.

Первый поезд в сторону Зеленограда-Крюкова отправляется в 06:02, последний – в 00:22. В сторону Ипподрома первый поезд отправляется в 05:43, последний – в 00:23.