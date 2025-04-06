На выставке "Мотовесна 2025" показали кастомные мотоциклы и болиды

В парке "Патриот" проходит выставка "Мотовесна 2025". Мероприятие традиционно открывает мотосезон и собирает поклонников мотоциклов, экстрима и активного отдыха. В этом году экспозиция заняла рекордные 20 тысяч квадратных метров и объединила сразу несколько проектов – от выставок электротранспорта до кастомных мотоциклов и гоночных болидов.

Несмотря на холодную погоду, на площадке проходят гонки суперэндуро, в которых участвуют сильнейшие спортсмены России. По словам организаторов, интерес к мероприятию ежегодно растет – число посетителей и участников увеличивается с каждым сезоном.

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