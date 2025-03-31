Официальное открытие мотосезона в Москве состоится 26 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мотосезон будет официально открыт в Москве 26 апреля. В этот день пройдет 12-й мотофестиваль, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Такие события – хорошая возможность напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и ответственном поведении за рулем", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, добавив, что столичные власти продолжают повышать безопасность поездок по городу.

В департаменте уточнили, что открытие мотосезона будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Желающих призвали дождаться программы фестиваля, маршрута парада и результатов жеребьевки. Они будут опубликованы ближе к дате проведения мероприятия.

Столичный Дептранс призывает мотоциклистов перед открытием сезона быть внимательными на московских дорогах и соблюдать ПДД. Ведомство напомнило, что оставлять мотоциклы на уличных парковках города можно бесплатно, но платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом.

Кроме того, департамент призвал парковаться, соблюдая дорожные знаки и разметку. Мотоциклы без колясок могут парковаться в два ряда.

