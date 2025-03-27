Московский мотофестиваль пройдет 26 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Открытие мотосезона в Москве в этом году состоится на фестивале 26 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Подготовку к общегородскому праздничному мероприятию ведут сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Сам мотофестиваль пройдет на смотровой площадке Воробьевых гор с 10:00 до 18:00, уточнили в выставочном комплексе.

"Уже сейчас ожидаем более 10 тысяч участников и зрителей, которые соберутся, чтобы отпраздновать открытие мотосезона", – говорится в сообщении.

Между тем столичный Дептранс призвал московских мотоциклистов в преддверии открытия сезона быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Транспортное ведомство также напомнило, что оставлять мотоциклы на уличных парковках города можно бесплатно.

Однако платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом. Кроме того, необходимо парковаться согласно дорожным знакам и соблюдать разметку. Мотоциклы без колясок можно парковать в два ряда.