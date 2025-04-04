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04 апреля, 12:30

Транспорт

В Москве пройдут рейды по проверке таксистов 5 и 6 апреля

В Москве пройдут рейды по проверке таксистов 5 и 6 апреля

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Профилактические рейды по проверке таксистов пройдут в Москве в выходные, 5 и 6 апреля. Основная цель – снизить аварийность на дорогах и усилить контроль за безопасностью пассажиров. Особое внимание уделят нелегальным перевозчикам, которые часто работают без медосмотра и на автомобилях, не соответствующих требованиям.

Во время подобных рейдов фиксируются разные правонарушения – от отсутствия техосмотра и лицензии до нарушений миграционного законодательства. Только в феврале сотрудники выявили почти 11,5 тысячи нарушений среди таксистов и более 2 тысяч – среди водителей каршеринга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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