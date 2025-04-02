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02 апреля, 22:15

Транспорт

Пользователям велобайков напомнили о штрафе за нарушение ПДД

Пользователям велобайков напомнили о штрафе за нарушение ПДД

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Столичные правоохранители уже несколько месяцев ловят нарушителей ПДД на велобайках (электровелосипедах). За передвижение быстрее 25 километров в час выписывают штрафы, а если мощность транспортного средства составляет больше 250 ватт, то его отправляют на штрафстоянку.

По словам автоэкспертов, изымают чаще всего личные электровелосипеды. Те, что принадлежат кикшеринговым сервисам или курьерским службам, как правило, соответствуют всем требованиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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