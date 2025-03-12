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12 марта, 21:15

Происшествия

Пассажиры застряли во Внуково в ожидании рейса в Ереван

Пассажиры застряли во Внуково в ожидании рейса в Ереван

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Пассажиры застряли во Внуково в ожидании рейса в Ереван больше чем на сутки. Самолет должен был вылететь еще 11 марта вечером. Однако рейс переносили несколько раз.

В авиакомпании сообщили, что задержка вызвана заменой воздушного судна, а также поздним прибытием резервного самолета. Перевозчик также заявил, что пассажиров обеспечили питанием, согласно авиационным правилам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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