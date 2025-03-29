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29 марта, 09:00

Транспорт

"Актуальный репортаж": почему москвичи требуют ограничений для электросамокатов

"Актуальный репортаж": почему москвичи требуют ограничений для электросамокатов

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С наступлением весны в Москве вновь активировались электросамокаты, которые стали не только удобным способом передвижения, но и причиной множества споров среди горожан. Для одних самокат – это идеальное решение для быстрых поездок по городу, для других – источник угрозы на тротуарах.

Многие москвичи жалуются, что самокаты мешают пешеходам, особенно в центре города. В социальных сетях появляется все больше роликов, на которых самокатчики сбивают пешеходов, а сами оказываются в авариях.

Новые правила, введенные в этом году, предполагают обязательную верификацию через Mos ID, что должно ограничить доступ несовершеннолетних к сервисам аренды. Однако конфликт между пешеходами и самокатчиками остается актуальным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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