Новости Москвы: поезда на МЦД-1 начнут курсировать по измененному расписанию в марте

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в марте с 20:00 до 07:00. Это связано со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская. Как сообщили в Дептрансе, на Савеловском направлении электрички будут следовать с увеличенными интервалами, часть поездов проследует через станцию Дегунино без остановки. На Белорусском направлении интервалы движения тоже будут частично увеличены, а некоторые поезда проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская и других. Кроме того, изменится график движения поездов "Аэроэкспресс".

Три крупных спортивных объекта построили на месте бывшего Тушинского аэродрома с 2014 года. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, среди них – домашний стадион футбольного клуба "Спартак", а также спорткомплекс "Чкалов Арена". Кроме того, в настоящее время строится дворец спорта с ледовой ареной и бассейнами. Позднее там появятся танцевальный зал, бассейны для детей и взрослых, а также залы для тренировок. Общая площадь объектов составит почти 97 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.