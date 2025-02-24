Фонтаны с бесплатной питьевой водой для всех пассажиров установят во Внуково

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Фонтаны с бесплатной питьевой водой для всех авиапассажиров и посетителей установят во Внуково, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве.

Они появятся в том числе и в стерильных зонах международных и внутренних вылетов.

Вопрос об их установке начала прорабатывать администрация воздушной гавани еще в ноябре прошлого года. Таким образом в аэропорту хотели решить вопрос о слишком высоких ценах на воду в местных магазинах. Например, стоимость полуторалитровой негазированной воды на территории аэропорта составляла минимум 150 рублей.

В феврале 2025-го московское УФАС завело дело на оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" по причине высоких цен на воду, которая продается в "стерильных" зонах аэропорта Внуково.

В результате ведомство дало рекомендации по организации обеспечения посетителей и авиапассажиров аэропорта доступной питьевой водой эксплуатанту аэропорта – АО "Международный аэропорт "Внуково".

Между тем в петербургском аэропорту Пулково появились роботы-уборщики. Они моют полы в залах регистрации и прибытия.

Устройства оснащены технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом российского производства. Они видят препятствия и ориентируются в пространстве с помощью камер. Одного заряда аккумулятора хватает на уборку пяти тысяч квадратных метров.