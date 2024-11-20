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20 ноября, 07:45

Транспорт

Фонтанчики с питьевой водой установят в аэропорту Внуково

Фонтанчики с питьевой водой установят в аэропорту Внуково

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В аэропорту Внуково появятся фонтанчики с питьевой водой. Вопрос об их установке сейчас прорабатывает администрация воздушной гавани. Таким образом в аэропорту хотят решить вопрос о слишком высоких ценах на воду в местных магазинах. Поллитра негазированной воды на территории аэропорта стоят минимум 150 рублей.

Федеральная антимонопольная служба недавно начала по этому факту проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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