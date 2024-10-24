Инфраструктуру и поезда на МЦК подготовили к зимнему сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Работы по подготовке инфраструктуры и поездов на Московском центральном кольце (МЦК) к зимнему сезону завершены, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Специалисты убрали помещения транспортных узлов, промыли фасады, обслужили тепловые завесы и обогреватели, установили вторые входные группы, которые снимались на лето, а также создали запас инвентаря и реагентов для уборки снега.



"На станции Площадь Гагарина железнодорожники включили стойки с обогревом, на территории рядом со станцией Верхние Котлы укрыли от холодов туи", – добавили в пресс-службе.

Необходимую проверку и настройку прошли 52 электропоезда "Ласточка", которые обслуживают МЦК. Так, рабочие проверили кондиционеры и отопители, бактерицидные лампы и установки обеззараживания воздуха. Также они заменили фильтры в климатических установках.

"При наступлении отрицательных температур будет проводиться антиоблединительная обработка токоприемников", – заметили там.

Также для зимнего периода уже подготовлены комплексы для мойки вагонов и системы для их оттаивания, 98 колонок для заправки составов водой и ассенизации баков в биотуалетах.

Подготовку подвижного состава к зиме 2024–2025 годов начали и на МТППК. Ожидается, что специалисты проверят 504 вагона собственных и арендованных электропоездов. Рабочие проверят не только исправность запорных устройств и уплотнителей, но и целостность межвагонных соединений.

