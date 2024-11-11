Уже более полутора миллионов россиян подключились к программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений привлекла внимание более полутора миллионов россиян с начала года, а общая сумма вложений приближается к 100 миллиардам рублей.

Этот инструмент позволяет накапливать деньги при поддержке государства, которое добавляет 36 тысяч рублей в течение десяти лет. Участники также могут получить налоговый вычет до 60 тысяч рублей при взносе от 400 тысяч рублей.

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