Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк ждут второго ребенка, передает Pravda.Ru.

"Быть мамой и папой – это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение", – написала Моряк в своем аккаунте в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

О беременности пара рассказала во время съемок фильма "Сказка о царе Салтане", в котором Андреасян занимает пост продюсера, а Моряк заявлена в актерском составе. У пары уже есть годовалая дочь Элизабет.

Тем временем американская актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка. Она опубликовала в своих соцсетях снимок положительного теста на беременность, сопроводив его подписью: "Ничто и никогда не потеряно. С возвращением".