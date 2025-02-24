Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 07:15

Транспорт

В Москве построят более 30 новых станций метро

В Москве построят более 30 новых станций метро

В Москве осенью запустят первый регулярный беспилотный трамвай

Рейс из Москвы на Кубу совершил экстренную посадку в Петербурге

Аэропорт Сочи принимает рейсы по фактической погоде

Самолеты, севшие на запасных аэродромах из-за непогоды в Сочи, вылетают к месту назначения

Москвичам показали кадры тематического поезда "Подвиг народа"

Вылет некоторых рейсов из Москвы в Сочи изменили из-за непогоды

Расписание ряда рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Сочи скорректировано

Реставрированный седельный тягач ГАЗ-51П стал новым экспонатом Музея Транспорта Москвы

В День защитника Отечества в Москве парковка будет бесплатной

В Москве планируют открыть более 30 новых станций метро в ближайшие пять лет. Для этого потребуется проложить более 70 километров тоннелей.

В середине января в Москве появился новый городской вокзал Щербинка. В ближайшие два года планируется построить и реконструировать еще семь городских вокзалов, а также обновить Ленинградский.

С 2011 года сеть метро Москвы выросла почти в два раза. По плану к 2030 году в столице построят 71 километр новых линий, 31 станцию и пять электродепо. Сейчас продолжают строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий, а также станции "Достоевская" на Кольцевой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАлексей Лазаренко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика