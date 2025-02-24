В Москве построят более 30 новых станций метро

В Москве планируют открыть более 30 новых станций метро в ближайшие пять лет. Для этого потребуется проложить более 70 километров тоннелей.

В середине января в Москве появился новый городской вокзал Щербинка. В ближайшие два года планируется построить и реконструировать еще семь городских вокзалов, а также обновить Ленинградский.

С 2011 года сеть метро Москвы выросла почти в два раза. По плану к 2030 году в столице построят 71 километр новых линий, 31 станцию и пять электродепо. Сейчас продолжают строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий, а также станции "Достоевская" на Кольцевой линии.

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