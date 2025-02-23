Москвичей приглашают на культурную программу ко Дню защитника Отечества

23 февраля в Москве пройдет обширная культурная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Основными площадками станут Международный дом музыки, Манежная площадь, ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе и Южный речной вокзал.

На ВДНХ состоится шоу "Русские супергерои", где атлеты продемонстрируют свою силу и ловкость, а также экскурсия "Герои космоса", посвященная работе космонавтов и ученых. В музее "Атом" можно посетить мультимедийную выставку, рассказывающую о труде атомщиков в годы Великой Отечественной войны.

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