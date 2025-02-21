Гости Парка Горького смогут покататься на ледовых электровелосипедах

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жители и гости столицы смогут с 21 февраля покататься на ледовых электровелосипедах, айс-чопперах, в Парке Горького. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На территории рядом с основным катком для айс-чопперов оборудована зона, попасть на которую можно через павильон проката № 6 рядом с Музеем современного искусства "Гараж". Для катания доступна аренда шлема, защиты и перчаток.

Гости парка могут кататься ежедневно с 10:00 до 23:00, за исключением понедельника. Также с 15:00 до 17:00 на площадке проводится технический перерыв. Время сеанса составляет 15 минут.

Айс-чопперы способны развивать скорость до 25 километров в час. На них могут прокатиться все желающие, достигшие 14 лет. Для подростков от 14 до 18 лет необходимо письменное разрешение родителей.

На катке "Лужники" 21 февраля пройдет интерактивная игра "Музыкальный квиз". Гости должны будут угадать названия песен, имена популярных исполнителей, героев клипов и ответить на многие другие вопросы. Первые 10 победителей получат призы от "Лужников" и партнеров спорткомплекса.

