В "Сокольниках" пройдет ледовое представление в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В парке "Сокольники" пройдет ледовое танцевально-музыкальное представление в рамках проекта "Зима в Москве". Шоу завершится массовым катанием, мастер-классами и дегустацией горячего чая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Представление фестиваля "Московское чаепитие" пройдет 22 и 23 февраля с 11:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00. Его можно будет посетить по билетам на сеанс катания. В центре повествования шоу – история двух влюбленных, которые встретились благодаря чаю.

В этом году главным местом проведения фестиваля стала Тверская площадь. На ней расположилась ярмарка с павильонами, где можно приобрести чайные угощения, сувениры и подарки. Также жители и гости столицы могут посетить мастер-классы, концерты и театрализованные представления.

Кроме того, в рамках фестиваля организован клуб любителей чая, участники которого узнают больше о традициях чаепития и встречаются с экспертами.

Между тем "Московскую Масленицу" проведут более чем на 30 локациях проекта, оформленных в стиле русских сказок, с 21 февраля по 2 марта. В шале анимации состоятся мастер-классы. Опытные повара научат горожан печь блины с начинками и без по рецептам со всех регионов России. Также желающие научатся гончарному делу, ткачеству и работе с древом.