Известные спортсмены проведут зарядку в "Лужниках" в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Молодежное сообщество "STOлица" организует массовую зарядку со знаменитыми спортсменами в рамках проекта "Зима в Москве" 21 февраля. Более 1 тысячи горожан соберутся на площади спортивного комплекса "Лужники", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чемпионская зарядка начнется в 13:00 с разминки. Президент Московской федерации тхэквондо и трехкратный чемпион Кубка мира по кикбоксингу Роман Питько покажет базовые элементы, после чего чемпион мира по тхэквондо Александр Леонов научит москвичей выполнять силовые упражнения боевых искусств.

В завершение четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Евгения Подберезкина проведет растяжку. Она объяснит, как расслабить мышцы и снять напряжение после тренировки.

Каждый участник получит фирменные варежки и теплый чай.

Между тем День русского богатыря отметят 20 февраля на катке ВДНХ. Мероприятие начнется в 17:00. Основной темой праздника станут сила, мужество и храбрость русского народа. На льду будут проводиться игры на ловкость и быстроту: эстафета на коньках, хоккей с огромными клюшками, подвижная игра "Змей Горыныч" и многое другое.

В 2025 году в Москве состоятся более 170 крупных спортивных соревнований, в том числе городские и международные турниры. Например, Москва примет чемпионат мира по рукопашному бою, этапы Кубка мира по разным видам спорта. Помимо этого, пройдут Большой Московский триатлон, велофестиваль, марафон и полумарафон.

