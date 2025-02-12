Бесплатные турниры по киберспорту начались в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице начинаются бесплатные турниры по киберспорту. На протяжении всего года на платформе cybermos.ru состоится не менее 135 онлайн-соревнований, первые встречи запланированы на 14–16 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам предстоит состязаться в восьми видах программы:

Valorant;

Counter-Strike 2;

Mobile Legends Bang-Bang;

Dota 2;

League of Legends;

"Мир танков";

Hearthstone Battlegrounds;

Teamfight Tactics.

Турниры организованы Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке столичного департамента спорта. Президент федерации Максим Флер отметил, что за пять лет существования "Московский киберспорт" стал полноценной экосистемой, которая объединяет всех представителей индустрии.

"Здесь делают первые шаги начинающие таланты и оттачивают мастерство профессионалы. Отмечу, что команда Cybermos. Bald Dynasty в 2024 году стала чемпионом России", – добавил он.

Также состоятся турниры 15-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги: основная часть соревнований начнется 17 февраля, а финал запланирован на 23 марта. От каждого образовательного учреждения могут участвовать неограниченное число команд.

В прошлом году в турнирах участвовали команды из 52 вузов и 23 средних специальных учебных заведений. Более 2 тысяч студентов выступили в составе 77 команд, победителем стала сборная МИРЭА – Российского технологического университета. Гранд-финал проходил на площадке культурного центра Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Ранее российская команда Parivision одержала первое место в турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом 1 миллион долларов.

В решающей встрече турнира команда, в которую входили Дмитрий Дорохин, Эдгар Налтакян, Андрей Куропаткин, Владимир Миненко и Ремко Аретс, одержала победу над Team Liquid из Западной Европы со счетом 3:1. За первое место команда получила 300 тысяч долларов.