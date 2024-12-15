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Российская команда Parivision одержала первое место в турнире ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом 1 миллион долларов, сообщает РИА Новости Спорт.

В решающей встрече турнира команда, в которую входили Дмитрий Дорохин, Эдгар Налтакян, Андрей Куропаткин, Владимир Миненко и Ремко Аретс, одержала победу над Team Liquid из Западной Европы со счетом 3:1. За первое место команда получила 300 тысяч долларов. Игроки Team Liquid выиграли 175 тысяч долларов.

Третье место заняла команда BB Team из России. В ее состав вошли Иван Pure Москаленко, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов и Виталий Save Мельник. Их призовой фонд составил 120 тысяч долларов.

Четвертое место заняла также российская команда Team Spirit, в составе которой Алан Satanic Галлямов, Денис larl Сигитов, Александр rue Филин, Ярослав Miposhka Найденов и Абдималик Malik Сайлау. Они заработали 85 тысяч долларов.

Ранее москвичи стали чемпионами на завершившемся во Владивостоке чемпионате РФ по киберспорту, завоевав две высшие награды в дисциплинах Dota 2 и Starcraft 2. Так, победителем по Dota 2 стала команда Cybermos. Bald Dynasty, которая одержала верх в финале над соперниками из Челябинской области по итогам трех карт.

Соревнования по Starcraft 2 выиграл чемпион Московской студенческой киберспортивной лиги Илья Потапов. Он одолел соперника из Краснодарского края.