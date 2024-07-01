Москвичи стали чемпионами России в двух киберспортивных дисциплинах

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи стали чемпионами на завершившемся во Владивостоке чемпионате России по киберспорту, завоевав две высшие награды в дисциплинах Dota 2 и Starcraft 2. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Победа москвичей в чемпионате России по Dota 2 и Starcraft 2 – это большой успех. Ребята показали отличную игру и заслуженно заняли первое место, от души поздравляю и желаю им дальнейших успехов", – рассказал президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флер.

Он поделился, что чемпионом по Dota 2 стала команда, которая основную часть пути своего становления проделала на платформе cybermos.ru. По его словам, экосистема, выстроенная в Москве, дает отличные результаты и работает как трамплин для начинающих талантов и как тренировочная база для профессионалов.

Чемпионом по Dota 2 стала команда Cybermos. Bald Dynasty, которая одержала верх в финале над соперниками из Челябинской области по итогам трех карт.

Соревнования по Starcraft 2 выиграл чемпион Московской студенческой киберспортивной лиги Илья Потапов, обучающийся в ВШЭ. В финале он одолел соперника из Краснодарского края.

Марафон онлайн-турниров "Московский киберспорт" был открыт в мае 2020 года Федерацией компьютерного спорта города Москвы при поддержке столичного департамента спорта.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что РФ вошла в пятерку стран в мире по количеству видеоигроков. У отечественной игровой индустрии существует большое будущее, она стала прибыльным бизнесом, считает президент.

До этого российская киберспортивная команда Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира The International по компьютерной игре Dota 2. Соревнования проходили в американском Сиэтле, штат Вашингтон.