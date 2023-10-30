30 октября, 04:01Спорт
Команда Team Spirit во второй раз победила в The International по игре Dota 2
Фото: youtube.com/dota2
Российская киберспортивная команда Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира The International по компьютерной игре Dota 2. Соревнования проходили в американском Сиэтле, штат Вашингтон.
В полуфинале Team Spirit обыграла китайцев из команды LGD, а в финале со счетом 3:0 российские киберспортсмены победили европейскую команду Gladiators.
Призовой фонд чемпионата составляет 3,1 миллиона долларов, команда Team Spirit получит за победу 1,4 миллиона долларов. Остальную сумму разделят между другими участниками турнира.
В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Larl) и украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).
Ранее сообщалось, что Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) планирует интегрировать отечественные игры в международные соревнования.
До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил выплачивать призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" в криптовалюте. По его словам, такое новшество нужно, чтобы избежать возможных санкций для участников соревнований.
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