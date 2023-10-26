Большая Киберспортивная Лига пройдет на Южном речном вокзале в столице

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Большая Киберспортивная Лига пройдет на Южном речном вокзале в Москве 11 и 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там заявили, что это первый в РФ турнир по онлайн-игре Counter-Strike 2. Он пройдет на виртуальной карте – станции метро "Киберспортивная", которую специально разработали к этому мероприятию. Как рассказали разработчики, новая карта стала собирательным образом столичного транспорта.

Турнир по киберспорту соберет в одном месте шесть команд профессиональных геймеров и стримеров. Рядом с ними на площадке Южного речного вокзала также будут приглашенные гости, артисты и музыканты.

Присоединиться к киберпразднику и посмотреть на игру может любой желающий в режиме онлайн. Ссылка на трансляцию будет опубликована в телеграм-канале Дептранса перед началом турнира.

Ранее сообщалось, что Федерация компьютерного спорта России (ФКС РФ) хочет интегрировать российские игры в международные соревнования. Президент организации Дмитрий Смит отметил, что сейчас процент отечественных игр в соревнованиях существенно увеличен. Федерация планирует продолжить этот процесс.

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