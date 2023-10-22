ФКС России намерена внедрять отечественные игры в международные турниры по киберспорту

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Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) планирует интегрировать отечественные игры в международные соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита.

Как отметил Смит, ФКС РФ готова при необходимости полностью перейти на отечественные компьютерные игры. Однако сейчас необходимости в этом нет.

"Мы не сторонники самоизоляции, мы хотим, чтобы наши спортсмены могли составить конкуренцию зарубежным коллегам", – отметил президент ФКС.

Он также отметил, что уже сейчас процент отечественных игр в соревнованиях существенно увеличен, а Федерация планирует продолжить этот процесс. Помимо этого, планируется интегрировать российские игры и в международные турниры.

Ранее Владимир Путин заявил, что все игровые серверы должны находиться в зоне .ru. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Также президент с участниками встречи обсудил игры, которые "пропагандируют антигосударственные ценности". Речь идет о тех случаях, когда "все российское" в играх подается в негативном ключе.