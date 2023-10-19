Путин поручил развивать в РФ справедливый спортивный арбитраж

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Владимир Путин назвал институт спортивного арбитража в России "пока слабоватым" и поручил развить его в независимую, серьезную структуру, которой все доверяют.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта он попросил Минспорт и Администрацию президента совместно создать предложения, как сделать этот институт эффективным. По словам президента, спорт не будет развиваться без честной конкуренции.

Путин уточнил, что это касается не только игровых видов спорта.

"Честных спортивных соревнований не будет – все будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и все", – заключил глава государства.

Ранее президент назвал этнической дискриминацией запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне. Он отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

Кроме того, Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта. С подобными инициативами выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией