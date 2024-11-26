Bloomberg: Sony разрабатывает портативную консоль, совместимую с играми для PS5

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Японская корпорация Sony работает над созданием нового портативного устройства, на которой будут доступны игры для PlayStation 5, передает Bloomberg.

В отличие от недавно выпущенной консоли PS Portal, созданной по факту для стриминга, новая консоль будет полностью автономной. Сообщается, что Sony планирует вступить в конкуренцию с Nintendo на рынке портативных игровых приставок, где Nintendo Switch занимает лидирующие позиции в последние годы.

Согласно данным агентства, разработка консоли может занять еще несколько лет. Кроме того, планы Sony могут измениться. Изначально компания планировала сделать PS Portal автономной портативной консолью. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за недостаточного уровня технологий.

В настоящее время PS Portal, оснащенная 8-дюймовым дисплеем, может запускать игры как напрямую с консоли PS5, так и через облачный сервис Sony. Эта функция доступна только для подписчиков и пока работает в тестовом режиме.

Ранее критики Metacritic оценили новую игру LEGO Horizon Adventures на 70 баллов из 100, в то время как пользователи OpenCritic поставили ей 71 балл из 100. Пользователи выразили сомнение по поводу того, кому LEGO предлагает играть. По их мнению, геймплей слишком прост для взрослых и однообразен для детей.

Критики обратили внимание, что герои в игре не сильно отличаются друг от друга, а дизайн выглядит слишком простым и может наскучить еще до окончания сюжета. По их мнению, игру можно пройти за 20 часов, а упор на сражения может сделать ее слишком однообразной.