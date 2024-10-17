Продажи ремейка видеоигры Silent Hill 2 превысили миллион копий

Фото: youtube.com/silenthillofficial

Польская компания Bloober Team сообщила, что продажи ремейка видеоигры Silent Hill 2 за первые 72 часа после релиза на PS5 и ПК превысили миллион копий. Авторы поблагодарили игроков за поддержку и приготовили небольшой поздравительный арт, пишет Gematsu.

Сюжет ремейка, как и оригинала, основан на истории Джеймса Сандерленда, который приехал в город Сайлент Хилл для поиска своей жены, умершей от болезни три года назад. Журналисты и геймеры назвали хоррор образцовым и качественным. Также они похвалили игру за мрачную атмосферу.

Сейчас игра доступна на PS5 и ПК. В дальнейшем ремейк получит поддержку PS5 Pro.

Ранее главный управляющий директор корпорации Nintendo Сигэру Миямото заявил, что развитие технологий вроде искусственного интеллекта приводит к тому, что многие компании начинают двигаться в одном направлении. По его словам, Nintendo не привлекает такой путь. Корпорация стремится сохранить свою уникальность на рынке видеоигр, уточнил Миямото.