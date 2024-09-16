Депутат ГД Лантратова: российских детей вербуют во время стримов видеоигр

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Депутат Госдумы Яна Лантратова указала в эфире радио КП на вербовку российских детей во время стримов видеоигр.

По словам парламентария, ей уже поступили обращения от некоторых родителей, чьи дети попали в подобные ситуации. Депутат отметила, что часто вербовку осуществляют граждане Латвии, Литвы и Украины. В связи с этим Лантратова заявила, что поднимет вопрос безопасности видеоигр на ближайшем заседании Госдумы.

"Нам нужна информационная кампания, в том числе через школы, а также госпрограмма для профилактики подобных явлений, как сегодняшнее нападение на школу в Челябинске", – добавила Лантратова.

Ранее россиянам рассказали, как предотвратить формирование зависимости от гаджетов у детей. Детский и семейный психолог Дарья Блинова отметила, что родителям стоит показывать собственный пример, изучать контент, потребляемый ребенком, избегать вовлекающих игр и уметь общаться с ним.

Не менее важно рассказать ребенку о функциях устройства, подчеркнула специалист. Она также добавила, что не стоит ограничивать ребенка в пользовании телефоном. В качестве альтернативы эксперт посоветовала вводить ограничение на время использования гаджета.

