Добровольную маркировку видеоигр в РФ планируется ввести в 2025 году

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Минэкономразвития РФ одобрило проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр, разработанный Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ). Проект будет запущен в 2025 году. Уже определены первые пять видеоигр, которые получат маркировку, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что цель проекта – улучшить репутацию видеоигр среди широкой аудитории и акцентировать внимание на их положительном влиянии на людей. Это поможет разработчикам эффективно продвигать образовательные и полезные проекты.

Эксперимент по маркировке видеоигр является результатом работы специальной рабочей группы по регулированию видеоигровой отрасли. Проект позволит выработать сбалансированный подход к регулированию этой сферы с помощью правовых механизмов и алгоритма присваивания маркировки, рассказали в министерстве.

В свою очередь, авторы проекта заявили, что участие в нем добровольное. К нему могут присоединиться производители, дистрибьюторы и стартапы.

В МЭР посчитали, что инициатива упростит выбор для потребителя: родителям будет легче подбирать игру, соответствующую интересам их детей, а образовательным учреждениям будет проще включить в программу обучения игры, соответствующие определенным критериям.

"Уже получен ряд запросов на предоставление маркировки. Надеемся, что она позволит нашим компаниям на домашнем рынке иметь преимущество и стать более доступными для аудитории по сравнению с иностранными продуктами", – поделился руководитель РВИ Василий Овчинников.

Начало эксперимента добровольной маркировки видеоигр анонсировали летом. В рамках подготовки к участию в проекте компания Astrum Entertainment, выпустившая популярную игру Atomic Heart, сообщила, что планирует внедрять маркировку в будущие игры. Другие участники рынка заявили, что подобная инициатива может продемонстрировать ответственное отношение издателей и разработчиков видеоигр к потребителям.