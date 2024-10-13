Третьи Игры будущего пройдут в 2026 году в Казахстане

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Третьи Игры будущего, совмещающие в себе физические и цифровые форматы, состоятся в 2026 году в Астане, передает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили, уточнили в ведомстве. Инициативу провести мероприятие в республике предложил президент Касым-Жомарт Токаев во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году.

"Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. С 2018 года было проведено более 140 турниров, в которых приняли участие свыше 40 тысяч спортсменов", – заявил и.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Роллан Сериков.

При этом в 2025 году турнир состоится в ОАЭ, добавили в ведомстве.

Между тем в столице завершился Московский марафон. Участие в нем приняли около 30 тысяч человек, среди которых почти 14 тысяч в основном старте и более 15,5 тысячи в дистанции на 10 километров.

Маршрут марафона проходил по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Участники пробежали мимо четырех из семи сталинских высоток, Большого театра, здания Федеральной службы безопасности, Политехнического музея и храма Христа Спасителя.

Победителем марафона стал марокканец Юннесс Беннар. Спортсмен, который был заявлен на забег как пейсмейкер, сумел пробежать дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды. На втором месте оказался его соотечественник Эль Махджуб Дазза, результат которого составил 2 часа 11 минут 38 секунд. Замкнул тройку победителей россиянин Дмитрий Неделин.