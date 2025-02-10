В Госдуме предложили ввести компенсацию за возврат авиабилетов

Пассажиры российских авиакомпаний смогут получать не менее 25% от стоимости билета при его возврате. Новый порядок обсуждается в Госдуме.

Авторы инициативы предлагают установить обязательную компенсацию, а если перевозчику удастся перепродать сданный билет, пассажиру должны вернуть всю сумму. Также рассматривается возможность бесплатного исправления ошибок в билете, если они выявлены в течение часа после оформления, но не позднее чем за сутки до вылета.

Предложение уже направлено в Минтранс, однако сроки его рассмотрения пока не называются. Авиакомпании инициативу не комментируют.

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