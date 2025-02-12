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12 февраля, 19:30

Транспорт

В Москве завершили реставрацию легендарного "ушастого" Запорожца

В Москве завершили реставрацию легендарного "ушастого" Запорожца

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Музей Транспорта Москвы восстановил редкий "Запорожец" 1971 года выпуска. Автомобиль с ручным управлением был предназначен для людей с инвалидностью.

Во время реставрации полностью обновили двигатель, ходовую часть, кузов и интерьер. Как сообщили в департаменте транспорта, по поручению Сергея Собянина в столице продолжается масштабная программа восстановления исторической техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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