12 февраля в Москве зафиксировали самую морозную ночь с начала года

Минувшая ночь стала самой холодной в 2025 году. По данным синоптиков, утром в районе ВДНХ температура опустилась до минус 8–7 градуса, в Тушине и Строгине было минус 9.

Днем 12 февраля потеплеет до минус 2–4 градусов, но ночью снова похолодает до минус 8–9. Ожидается северо-западный ветер до 9 метров в секунду, атмосферное давление начнет снижаться. По прогнозам, снег в Москве может пойти уже в предстоящие выходные, 15–16 февраля.

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