Более 30 новых составов "Иволга 4.0" закупят в Москве до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 30 составов поезда "Иволга 4.0", которые начнут перевозить пассажиров на МЦД-4 и Ярославском направлении, планируют закупить до конца года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В этом году совместно с перевозчиком ЦППК мы полностью завершим обновление подвижного состава на МЦД, а еще начнем обновлять поезда на самом загруженном ж/д направлении – Ярославском", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло транспортное ведомство, современный подвижной состав является одним из важных преимуществ, которое получили пассажиры с запуском диаметров. МЦД имеет один из самых высоких темпов обновления подвижного состава в Европе. В прошлом году было закуплено свыше 440 новых вагонов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять поезда на МЦД – завершим работы уже в этом году. Также готовимся к замене устаревших составов на Ярославском направлении ж/д. Сейчас с коллегами из ЦППК и РЖД проводим технические обкатки на этих направлениях: проверяем, насколько готова инфраструктура к более современным поездам", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем Центральная пригородная пассажирская компания в 2024 году перевезла 604,4 миллиона пассажиров. Почти половина всех поездок пришлась на Ярославское, Казанское и Курское направления. Но рекордным месяцем стал октябрь, тогда было совершено свыше 55 миллионов поездок.

