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25 марта, 22:15

Транспорт

Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии идет полным ходом

Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии идет полным ходом

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В центре Москвы полным ходом идет строительство первой за 70 лет станции Кольцевой линии метро – "Достоевская". Из-за плотной городской застройки и действующих коммуникаций станцию возводят горным способом, практически вручную, с минимальным использованием техники.

Строители работают на глубине 40 метров, прорубая тоннели в сложных гидрогеологических условиях. Как отметил главный инженер подрядчика Дмитрий Зайцев, грунтовые воды – одна из главных трудностей. Тем не менее, работы идут по графику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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