С сентября пассажирам туристических поездов разрешат допускать ошибки при покупке билетов

С 1 сентября вступят в силу новые правила для туристических поездов. Минтранс разрешил допускать ошибки при оформлении билетов, но не более двух. При этом допускается не более одной ошибки в имени и фамилии, а ошибки в паспортных данных (серия и номер) по-прежнему недопустимы.

Эксперты поясняют, что такие изменения связаны с человеческим фактором: многие пассажиры покупают билеты редко и могут ошибиться при заполнении данных. Также введен запрет на перевозку опасных грузов. И компании смогут устанавливать дополнительные условия, например, ограничивать возраст детей, путешествующих без взрослых.

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