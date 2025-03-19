Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 08:00

Транспорт

С сентября пассажирам туристических поездов разрешат допускать ошибки при покупке билетов

С сентября пассажирам туристических поездов разрешат допускать ошибки при покупке билетов

"Московский патруль": с 1 марта в РФ ввели обязательную аттестацию таксистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 639 в ЮЗАО

Городские камеры показали, какая дорожная обстановка сложилась в Москве

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 639 в ЮЗАО

Четыре крупных транспортных хаба откроют в Москве в ближайшие два года

"Техно": оплату проезда цифровым рублем тестируют в московском метро

"Техно": в Москве начали тестировать оплату проезда цифровыми рублями

Сергей Собянин рассказал о планах развития транспортных узлов столицы

С 1 сентября вступят в силу новые правила для туристических поездов. Минтранс разрешил допускать ошибки при оформлении билетов, но не более двух. При этом допускается не более одной ошибки в имени и фамилии, а ошибки в паспортных данных (серия и номер) по-прежнему недопустимы.

Эксперты поясняют, что такие изменения связаны с человеческим фактором: многие пассажиры покупают билеты редко и могут ошибиться при заполнении данных. Также введен запрет на перевозку опасных грузов. И компании смогут устанавливать дополнительные условия, например, ограничивать возраст детей, путешествующих без взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика