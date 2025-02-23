Все турникеты московского метро оборудуют системой оплаты по биометрии

До конца 2025 года во всех турникетах московского метро заработает система оплаты по биометрии. Она позволит пассажирам проходить быстрее и экономить на проезде. Стоимость поездки составит 46 рублей, а при оплате картой "Мир" на счет вернутся 10 рублей.

Для использования технологии необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Метро Москвы", загрузить фото и привязать банковскую карту. Система распознает лицо даже в кепке или шарфе, а персональные данные защищены.

Биометрическая оплата уже действует на ряде станций МЦД и в Аэроэкспрессе.

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