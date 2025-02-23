Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:30

Транспорт

Все турникеты московского метро оборудуют системой оплаты по биометрии

Все турникеты московского метро оборудуют системой оплаты по биометрии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 февраля

"Мой район. Новости": началось строительство станции "Рублево-Архангельское"

Столичные теплоходы готовят к новому сезону речной навигации

Участок Калужско-Рижской ветки метро будет закрыт в марте по выходным

Московская речная навигация готовится к началу нового сезона

Московская навигация уже готовится к началу нового сезон

Теплоходы готовят к сезону речной навигации в Москве

Городские камеры показали ситуацию на дорогах Москвы

Дептранс напомнил, что 23 февраля парковки Москвы будут бесплатными

До конца 2025 года во всех турникетах московского метро заработает система оплаты по биометрии. Она позволит пассажирам проходить быстрее и экономить на проезде. Стоимость поездки составит 46 рублей, а при оплате картой "Мир" на счет вернутся 10 рублей.

Для использования технологии необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Метро Москвы", загрузить фото и привязать банковскую карту. Система распознает лицо даже в кепке или шарфе, а персональные данные защищены.

Биометрическая оплата уже действует на ряде станций МЦД и в Аэроэкспрессе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоМаксим ШаманинНика КараваеваАлександра Бахтина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика