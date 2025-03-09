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09 марта, 00:05

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве откроют новый городской вокзал Беговая

"Мой район. Новости": в Москве откроют новый городской вокзал Беговая

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В Москве откроется новый городской вокзал Беговая, который строят на месте старой платформы между Хорошёвским и Пресненским районами. Вокзал станет важным транспортным узлом, связывающим первый и четвертый диаметры, а также фиолетовую линию метро. Он обеспечит быстрый доступ к ТиНАО и семи вокзалам столицы. Путь до центра города сократится на 15 минут.

Вокзал будет включать три платформы и интегрированный пассажирский терминал с кассами и турникетами. Важным преимуществом станет отсутствие необходимости выходить на улицу при пересадках. Объект откроет свои двери для пассажиров в 2026 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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