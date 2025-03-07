Поздравления с 8 Марта будут транслироваться на 270 дорожных табло в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице поздравления с Международным женским днем будут транслироваться на 270 информационных дорожных табло. Там появятся яркие и вдохновляющие сообщения с теплыми пожеланиями, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В праздник учреждение пожелает женщинам безопасных поездок и интересных маршрутов, как на дороге, так и в жизни. А также напомнит, что каждая поездка является не только путем из одной точки в другую, но и возможностью открыть что-то новое и удивительное.

Между тем в преддверии 8 Марта флагманы МФЦ и Центры женского здоровья стали поздравлять посетительниц. Москвичкам дарят мимозы и тюльпаны, а также тематические открытки от Пушкинского музея, вдохновленные известными художниками. На них изображены героини картин с описанием их историй.

Помимо этого, на железнодорожных вокзалах столицы в честь 8 Марта женщинам будут раздавать цветы. В поездах дальнего следования пассажиркам вручат сладкие подарки.