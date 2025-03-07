Женщинам подарят цветы на столичных ж/д вокзалах в честь 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

На железнодорожных вокзалах Москвы в честь 8 Марта женщинам будут раздавать цветы, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Перевозчик отметил, что 7 и 8 марта вокзалы, станции и ТПУ по всей России превратятся в праздничные площадки. Живую музыку и выступления творческих коллективов можно заметить на вокзалах Омска, Новокузнецка, Барнаула, "Волгограда-2", Самары, "Перми-2", Московском и Витебском вокзалах Санкт-Петербурга.

Цветы в подарок возможно получить на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Астрахани, Ростова-на-Дону и других. Кроме того, в Слюдянке, Алапаевске, Олимпийском Парке, Анапе открыты выставки детских рисунков.

На пригородных направлениях в Международный женский день пассажиркам будут дарить цветы, в поездах дальнего следования – сладкие подарки. Женщин, отправляющихся в Петербург на "Сапсане", проводят с цветами аниматоры в костюмах птенца Сапсана и Степана.

В честь 8 Марта цветы и открытки также будут дарить пассажиркам столичного метро. Получить их можно будет на 15 стойках "Живое общение". Они расположены на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии. Также раздача будет организована на "Александровском саду" Филевской линии, "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры" Кольцевой линии.