В центрах госуслуг начали поздравлять женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня флагманские офисы "Мои Документы" и Центры женского здоровья начали поздравлять посетительниц. Женщинам дарят букеты из мимозы и тюльпанов, а также тематические открытки от Пушкинского музея.

Открытки вдохновлены полотнами известных художников, таких как Ренуар, Жерар и Матисс. На них изображены героини картин с описанием их историй и творчества художников. Такие открытки станут прекрасным дополнением к подарку на 8 Марта.

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