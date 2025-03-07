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07 марта, 12:30

Город

Жилые дома, магазины и предприятия построят на месте бывших промзон Аэропорт и Черемушки

Жилые дома, магазины и предприятия построят на месте бывших промзон Аэропорт и Черемушки

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Две бывшие промзоны в районах Аэропорт и Черемушки скоро преобразятся. Там построят жилье, откроют магазины и предприятия в рамках столичной программы комплексного развития территорий.

Включили в программу и участок нежилой застройки на улице Степана Супруна. На месте устаревшего гаражного комплекса планируют построить почти 18 тысяч квадратных метров жилья. Современный дом возведут в рамках программы реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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