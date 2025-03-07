07 марта, 12:30Город
Жилые дома, магазины и предприятия построят на месте бывших промзон Аэропорт и Черемушки
Две бывшие промзоны в районах Аэропорт и Черемушки скоро преобразятся. Там построят жилье, откроют магазины и предприятия в рамках столичной программы комплексного развития территорий.
Включили в программу и участок нежилой застройки на улице Степана Супруна. На месте устаревшего гаражного комплекса планируют построить почти 18 тысяч квадратных метров жилья. Современный дом возведут в рамках программы реновации.
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