Свыше 16 гектаров земли предоставили для строительства дорог к дачам москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 16 гектаров предоставлено для строительства и реконструкции дорог к дачам москвичей в прошлом году, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводит портал мэра и правительства столицы.

По его словам, общая протяженность дорог составила около 8,5 километра. Речь идет о подъездных участках в Коломне, Чехове, Ступине и Можайске.

"Часть запланированных работ уже выполнена. Реализация проектов обеспечит круглогодичный и удобный подъезд к садовым объединениям, которые в разные годы были созданы при участии правительства Москвы и столичных отраслевых профсоюзных организаций", – объяснил Гаман.

Например, 0,72 километра подъездной дороги появится на участке в 1,3 гектара, чтобы было удобно добираться до СНТ "Виктория", "Океан", "Хорошово-2" и "Приволье". При этом 2,7 километра дороги будет на участке в 1,8 гектара на подъезде к СНТ "Родничок", "Родничок-2" и "Березка-2".

Кроме того, более 13 гектаров выделили для дорог к СНТ "Волна-1", "Березы" и "Энергетик" и других объединений вблизи Николо-Тители. Также оборудуют подъездные участки к СНТ "Балтика" и "Дружба".

Специалисты тем временем продолжают возведение путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе. Строительство планируют завершить в следующем году.

Новая эстакада позволит разгрузить дороги в Мнёвниковской пойме, а также ускорит путь до ближайшего метро. Там появится надземный пешеходный переход, благодаря которому время в пути до станции "Мнёвники" сократится с 20 до 8 минут.

