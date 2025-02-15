Собянин рассказал о преобразовании промзоны "Хапиловка"

Утвержден проект реорганизации части промзоны "Хапиловка" на востоке Москвы. На ее месте появится жилой квартал для участников программы реновации.

Как сообщил Сергей Собянин, обновленная территория в районе Преображенское займет 6 гектаров. Здесь построят около 80 тысяч квадратных метров нового жилья, создадут 190 рабочих мест, благоустроят территорию и организуют дорожную сеть.

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